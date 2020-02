Firenze – La capolista del Girone E di Quarta Serie, Monterosi, per la Settima di ritorno del Girone E, è l’illustre ospite della damigella Grosseto. Rispettivamente a 47 e 45 punti. Con possibilità, quindi di clamorosa scalata della graduatoria. Con nuovo padrone, quindi, in caso di vittoria maremmana. Nel match-clou del Carlo Zecchini, l’ex Olimpico di Grosseto, delle 14,30 di domenica 16 febbraio prossimo. Per l’occasione in diretta su Sportitalia, nei canali 56 e 60 del digitale terrestre. Interessante anche la sfida per il terzo incomodo, quella del Pio X!!”, di Albano Laziale, nei Castelli, fra Albalonga e Trestina. Per proseguire, la gara dell’Enzo Blasone di Foligno, con la gemellata Sangiovannese. Per chiudere con Sandonato-Tuttocuoio, Cannara-Montevarchi, Aglianese-Follonica Gavorrano, Grassina-Flaminia, Ponsacco-Bastia e Pomezia-Scandicci.