Firenze – Curioso diverbio, seppur, in seguito, ridimensionato, in Grosseto-Monterosi di domenica scorsa. Sulla frequenza 60 del digitale terrestre da parte di Sportitalia. Con immagini che hanno fatto, addirittura, il giro del mondo.

Protagonisti, loro malgrado, il Mister maremmano Lamberto Magrini ed il suo mediano Riccardo Cretella. Sostituito al 28′ della ripresa. Coi biancorossi padroni di casa, avanti per 1-0. Quello che sarà, poi, anche il risultato finale. Per la cronaca con rete di Filippo Boccardi, dopo 4′ dal rientro in campo, dopo l’intervallo.

Il giocatore non l’ha, certo, presa bene, rivolgendosi in malo modo verso il suo trainer. Che, da parte sua, evidentemente sorpreso da una reazione, a suo modo, esagerata, ha solo fatto il cenno di dargli un ciuffetto in testa. Ma i media hanno, in seguito, ingigantito il fatto. Facendo venire un po’ di magone in casa maremmana, poi, subito sparita, per la gioia del primo posto in classifica, spodestando gli stessi viterbesi. Padroni. fino a quel momento, del campionato.

E, per domenica prossima, annunciato l’esodo di almeno 500 tifosi, mobilitati per la trasferta di San Giovanni Valdarno, con la Sangiovannese.