Firenze – Prosegue a distanza il duello fra capolista Grosseto a 52 e damigella Monterosi a 50, nel Girone E di Quarta Serie, dopo l’ottava di ritorno. Entrambe vittoriose. Torelli maremmani con Scandicci (1-0) e viterbesi (0-1) a Trestina. Terzo, a 46, Grassina (3-3 ad Agliana). Seguono Albalonga a 45 (0-2 sul campo della Tuttocuoio), Montevarchi, 40 con l’1-0 sul Follonica Gavorrano, Scandicci 39, Foligno 36 con lo 0-2 di Cannara. Quindi un trio, a 34. Formato da Aglianese, Follonica e Flaminia, a 34. Poi, Cannara e Trestina a 33, Sangiovannese 32, grazie al prezioso 0-1 di Ponsacco, con rete di Mencagli al 39, coi pisani in 10, nel concitato finale. Sandonato 31 (2-0 al Bastia), Pomezia e Bastia 26, coi laziali che pareggiano 0-0 nel Derby col Flaminia. In coda, ancora Ponsacco a 17, che recrimina per un mancato rigore, nel recupero, insieme alla Tuttocuoio a 16.