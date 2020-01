Firenze – Terza Giornata di ritorno del Girone E di Quarta Serie, domenica 19 gennaio 2020 alle 14,30 con la capolista Monterosi, che procede regolarmente la marcia di avvicinamento alla C, chiamata al compito di sfidare un campo difficile come quello del terreno di Ponte a Niccheri col Grassina.

Diretta rivale Albalonga nel Derby tutto romano in trasferta nella vicina Pomezia. Fra le aretine, Sangiovannese ad Agliana ed Aquila Montevarchi, al Gastone Brilli-Peri col Bastia. Per il resto, Grosseto-Tuttocuoio, Sandonato-Trestina, Foligno-Ponsacco, Flaminia-Cannara. Per chiudere con Follonica-Scandicci.