Firenze – La compagine viterbese del Monterosi, prosegue il cammino in testa al Girone E di Quarta Serie, a Civitacstellana sul campo del Flaminia. Bene, per le compagini toscane. A cominciare dal regolare Grosseto, di scena al Comunale delle Rimembranze di Ponsacco. Curiosità in casa Sangiovannese, per l’atteso debutto del neo Mister Federico Nofri Onofri. Parliamo della Quarta Giornata di ritorno, in programma domenica 26 gennaio 2020 alle 14,30. Montevarchi, al Leporaia di Ponte ad Egola. Scandicci, che non vede l’ora di ospitare il Sandonato allo stadio di via Rialti. Per il resto, Bastia a Pomezia, Cannara al Maltinti-Matteini di Bagno di Gavorrano, per cercare di tornare in Umbria con almeno un punto, con i maremmani di Paolo Indiani. A chiudere, il Gran Derby Umbro di Foligno, per il Trestina. Oltre alla partita dei Castelli, ad Albano Laziale, con i neroverdi pistoiesi dell’Aglianese.