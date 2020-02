Firenze – Fa, davvero, un campionato tutto suo, lo schiacciasassi Monterosi, che passa (0-1) a Pomezia, portandosi a quota 46, nel Girone E di Quarta Serie, dopo il sesto turno di ritorno. Gli resiste, almeno in parte, per il momento, soltanto il Grosseto, distanziato però di ben 4 punti, con 42. Quindi, il duo Albalonga-Grassina, a 41. Con, rispettivamente, il colpo grosso all’Olimpico maremmano (2-3) e la vittoria di misura (2-1) sullo Scandicci, per i rossoverdi chiantigiani.

Poi, un trio, a 32. Parliamo di Montevarchi, che impatta (1-1) nel Gran Derby del Centenario, al Gastone Brilli-Peri. Con reti di Giustarini al quarto d’ora di gioco e pari di Mencagli, nello stesso minuto della ripresa. Follonica Gavorrano, 30, grazie al pari (1-1), sull’ostico terreno del Flaminia. 29, per Foligno e Trestina Per lo 0-0 col Bastia e la netta vittoria dei valtiberini per 3-1 sul fanalino Tuttocuoio. Aglianese a 28, con lo 0-0 col Cannara. Quindi, a 25, Sangiovannese, Cannara e Sandonato, che batte per 3-1, il Ponsacco. A seguire, Pomezia e Bastia, a 22, Ponsacco, a 15. Infine, Tuttocuoio, ad 11.

Nella graduatoria dei bomber, Moscati, con 13 reti. Peluso, 11, Guidotti, Mugelli, Ferretti, Bazzoffia e Giustarini, 10. Da segnalare anche alcuni colpi ufficiali di mercato. Col difensore centrale di 20 anni, Gabriel Laneve, nativo di Monopoli, dalla omonima formazione della Puglia, all’Arezzo, in Lega Pro. Con precedenti in Rieti, Bari, Francavilla al Sinni e Bisceglie. Oltre al gran balzo, dal Ponsacco, in A, a Parma, del cannoniere ivoriano Muhamed Olawale Tehe, detto, comunemente, Momo.