Firenze – In testa al Girone E di Quarta Serie sempre i viterbesi del Monterosi, a 36, con lo 0-0 di Tavarnelle Valdipesa, in casa del Sandonato.

Ora, all’inseguimento della consolidata capolista, i maremmani del Grosseto, a 33 e che impattano (1-1) al Gastone Brilli-Peri di Montevarchi. Grazie alla rete di Boccardi, dopo il momentaneo vantaggio valdarnese di Giustarini. Con un rigore, peraltro, fallito dai biancorossi ospiti con Cretella, a 10′ dal termine del tempo regolamentare. Una coppia, Scandicci ed Albalonga, a 31. Con laziali che espugnano il Turri di via Rialti a Scandicci (0-2). Grassina a 28 col 2-0 al Ponsacco, al Comunale di Ponte a Niccheri. 26 per Flaminia e Trestina. Con l’1-0 del Civitacastellana alla fanalino Tuttocuoio e perugini col 2-2 di Agliana.

Montevarchi e Sangiovannese, a quota 24. Con azzurri di Simone Calori che naufragano allo Spoletini di Cannara. Finendo in 10 per l’espulsione del portiere Scarpelli. Al quale è subentrato il numero 12, Allegranti. Sacrificando il goleador Guidotti, che aveva portato avanti il Marzocco, al 24′ del primo tempo. A 21, il Foligno, battuto (3-1) a Pomezia. In 3, a 19. Follonica Gavorrano, che non ha giocato per rinvio della gara col Bastia, per maltempo. Insieme ad Aglianese e Cannara. 17, per Sandonato e Pomezia. 15 per Ponsacco e Bastia. A chiudere, Tuttocuoio, a 9.