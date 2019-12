Firenze – Salvo inciampi dell’ultim’ora, peraltro imprevisti, si può dire che il Monterosi è Campione d’Inverno del Girone E di Quarta Serie. Alla luce di quanto finora fatto vedere, alla vigilia dell’ultimo turno d’Andata del combattuto torneo 2019-2020.

Basta non perdere, per i laziali, al Pianigiani di Tavarnelle Valdipesa, col Sandonato. Partendo dall’ambita quota di 35 punti, tre più dell’immediata inseguitrice Grosseto, impegnata al Gastone Brilli-Peri di Montevarchi.. Programma, per il resto, di domenica 22 dicembre 2019, alle 14,30.

Dando, contemporaneamente, appuntamento, per la prima di ritorno della Befana alle 15. Pomezia-Foligno, Grassina-Ponsacco, Follonica Gavorrano-Bastia, Cannara-Sangiovannese. Con azzurri di Simone Calori senza lo squalificato Baldesi e l’infortunato di lungo corso, Martini. A chiudere, Aglianese-Trestina, Scandicci-Albalonga e Flaminia-Tuttocuoio,