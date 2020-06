Montevarchi – Roberto Malotti, 59 anni, fiorentino, gestore, fra l’altro di alcuni ristoranti nel capoluogo regionale, sarà alla guida tecnica dell’Aquila Montevarchi, club del Girone E di Quarta Serie, anche per la prossima stagione agonistica 2020-2021.

Il cui inizio è previsto per il prossimo settembre. In precedenza, anche in Prato, Sandonato, Sangiovannese e Sestese. La conferma, nelle ultime ore, da parte della dirigenza rossoblù. Anche se, informalmente, la notizia era nell’aria, già da alcuni giorni. A seguito, soprattutto, delle eccellenti prestazioni della formazione del Valdarno Aretino, nelle precedenti tornate. In particolare, in quella 2019-2020.