Firenze – Parte bene la Sangiovannese, formazione di Quarta Serie del Girone E, che, nel primo appuntamento della stagione, vince per due reti a zero al Comunale di Subbiano. Nell’allenamento congiunto coi gialloblù casentinesi. A segno, per i valdarnesi di Agostino Iacobelli, Romanò ed un’autorete dei locali col difensore Rosati. Queste le formazioni, inizialmente, scese in campo.

Marino Fa Mercato Subbiano: Dauti; Mannelli, De Paola, Rosati, Gjoca; Menchini; Ruggeri, Cini; Terzi, Pallanti, Falsini. All. Gennaioli.

Sangiovannese: Cipriani; Tafani, Scoscini, Rosseti, Migliorini; Baldesi, Ceccuzzi, Gerardini; Micchi, Mencagli, Fantoni. All. Iacobelli.

Prossimi appuntamenti del Marzocco, altre due gare esterne a Figline con la Valdarno ed a Terranuova Bracciolini, in notturna, alle 21,15 di mercoledì 2 settembre col Terranuova-Traiana. Entrambe squadre dell’Eccellenza Toscana.