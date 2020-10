Firenze – Non si sono potute disputare per Covid 19, le partite Sangiovannese-Pianese, Ostiamare-Scandicci, Tiferno-Sinalunghese, Grassina-Foligno, Badesse-Follonica Gavorrano. In classifica, guidano Montevarchi e Trastevere con 9, davanti a Flaminia e Foligno 7, Cannara, Sandonato, Siena, Montespaccato, Sinalunghese, Tiferno, Sangiovannese, Sinalunghese, Tiferno con 5, Trestina, Pianese, Badesse, Follonica Gavorrano, 4, Grassina 3, Ostiamare 1, Scandicci ancora al palo a zero punti.