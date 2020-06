Firenze – I due goleador ex Sangiovannese, Federico Mencagli ed Elia Guidotti, verso l’addio al Marzocco. Su entrambi, gli occhi di Alessio Bifini, ex trainer, fra gli altri, di Grosseto e Poggibonsi e nuovo tecnico designato della Sanremese, formazione ligure, la scorsa stagione, nel Girone A. Federico Mencagli, 29 anni ed Elia Guidotti, 30, ex, rispettivamente di Valdarno Football Club Valdarno e Fortis Juventus, hanno, nella passata stagione, messo a segno, la bellezza di 10 marcature ciascuno.

Quindi, in pratica, se le indiscrezioni di mercato saranno confermate, un bel cestello non di fiori, tipici della Riviera e della Città del Festival, ma un consistente bottino di reti, partirà da San Giovanni Valdarno con destinazione la vicina regione del Nord Ovest. Mentre, sulle prospettive biancoazzurre della stagione, prevista il prossimo autunno, al momento, in mancanza di acquisti e cessioni certe, si parla di possibile conferma del Direttore Generale Del Grosso, reduce da recente intervento chirurgico.

Mentre restano scoperte le caselle dello staff tecnico e dei componenti la rosa. Dei reduci dell’ultimo torneo, con, in testa, fra gli altri, Scarpelli e Tacconi, sarebbero confermati, insieme a qualche altro perno dell’ultimo undici titolare, in attesa del completamento della rosa. In trattativa, un centrocampista toscano esperto, in sala di regia, con trascorsi in C e D. Nei prossimi giorni, secondo indicazioni date dallo stesso manager nel corso dell’ultima conferenza stampa, ne sapremo, comunque, certamente, di più.