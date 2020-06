Firenze – Tanto tuonò, che piovve. E’ il caso della panca della Sangiovannese, club del Girone E di Quarta Serie, che ha annunciato la fine del rapporto fra il team di piazza Palermo ed il Mister perugino Federico Nofri Onofri.

In tutto, il magro bottino, raccolto dal trainer umbro, 8 miseri punti in 6 gare. Una media, a dir poco scarsa, se si pensa ad una distanza colossale fra il massimo di 18 ed il minimo di zero. Dunque, si riparte da capo al Marzocco, coi dirigenti, da adesso, alla ricerca di un nuovo allenatore:

Fra i papabili, da indiscrezioni, oltre al pratese Luigi Pagliuca, nelle ultime ore è venuto fuori il nome dell’aretino Agostino Iacobelli, ex Aglianese e già a San Giovanni Valdarno, anni fa. Inoltre, secondo alcuni, non sarebbe del tutto da scartare l’ipotesi di soluzione interna con Fabio Pallari, 42 anni, sangiovannese purosangue, abitando a qualche chilometro dal Virgilio Fedini. Insomma, un giovane emergente e competente e, per di più, a chilometri zero. Reduce dagli ultimi tre campionati con la Juniores con la quale, fra l’altro, ne ha vinti uno e, per due volte, secondo, qualificandosi per la Fase Finale Regionale. In precedenza alla guida di Lucchese in D, Tegoleto, Giovanissimi azzurri ’97, Terranuovese, ed Ambra. L’attesa non dovrebbe esser, comunque, eccessivamente lunga, in quanto, la preparazione è prevista, addirittura, fra un paio di mesi. E col torneo, ai primi di settembre.