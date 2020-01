Firenze – La Sangiovannese, team nostrano del Girone E, ha scelto Federico Nofri Onofri come nuovo Mister, fino al termine dell’attuale stagione. Col primario obiettivo di risollevare le sorti del Marzocco, dopo le sei sconfitte a fila. Ultima delle quali, quella di Agliana. Alla vigilia del primo impegno casalingo di domenica 26 gennaio prossimo, alle 14,30, al Virgilio Fedini coi rossoverdi del Grassina, che, all’andata rifilarono ai colori biancazzurri una caterva di reti, al Ponte a Niccheri. Il neo tecnico è già a San Giovanni Valdarno e, nel primo pomeriggio di martedi 21, esattamente alle 14,30, inizierà il suo lavoro. La presentazione a stampa e sportivi, fissata, invece per le 14 di mercoledi 22, nell’apposita Sala Stampa dello stadio. Da giocatore, Nofri Onofri, va ricordato, fra l’altro, anche con un altro illustre calciatore del tempo della società della città natale di Masaccio. Col quale ha giocato, all’epoca. Parliamo di Walter Alexis Invernizzi, l’indimenticato, da parte dei tifosi sangiovannesi, goleador, ai tempi epici della Serie C. In particolare, in occasione della bella affermazione col Siena, uscito sconfitto per 3-2 al termine di una storica vittoria. Nel ricco carnet di giocatore, nativo di Bari, 50 anni orsono, lo ritroviamo anche in Torres, Rieti, Forlì, Todi, Gavorrano, a fianco del valdarnese Filippo Vetrini. Oltre a Castelrigone, Arezzo, Teramo, Viterbese. In alcune delle quali, ha, poi, anche allenato. Unitamente, tra le altre, anche a Foligno e Poggibonsi.