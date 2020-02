Firenze – Un giovane calciatore, Under 19, in organico, da questa stagione alla Sangiovannese, club nostrano del Girone E, Francesco Paolo Rovai, la scorsa stagione in Eccellenza del raggruppamento A, all’Atletico Piombino, con 17 presenze, è stato convocato per un provino al Pontedera, formazione di Serie C. Giorno del raduno, per un allenamento coi titolari del team del Pisano, martedi 25 febbraio prossimo. Per un eventuale ingaggio coi granata della Valdera. Al giocatore, che abita a San Giovanni Valdarno, col padre che gestisce uno stabilimento balneare nel Grossetano, la stima dell’intero ambiente del Marzocco. Intanto, tornando al campionato dei biancazzurri, attesa, nella città natale di Masaccio, con la febbre della tifoseria, a mille, per la gara con la capolista Grosseto di domenica 23, alle 14,30, al Virgilio Fedini. Purtroppo, per i colori locali senza bomber Federico Mencagli, infortunatosi in settimana. A chiudere, gli appuntamenti dell’Ottava di Ritorno, a cominciare dagli anticipi al sabato di Flaminia-Sandonato e Bastia-Trestina. Per la domenica, in campo, Tuttocuoio-Ponsacco, Scandicci-Aglianese, Monteroni-Montevarchi, Albalonga-Foligno, Follonica Gavorrano-Grassina, Cannara-Pomezia.