Firenze – Un’indiscrezione, molto attendibile, che riguarda la Sangiovannese, società valdarnese del Girone E. Esattamente, il probabile rientro al Marzocco dell’ìmprenditore pratese Mario Salucci, dopo diversi anni. Prima, come patron. In quest’ultimo caso, come consulente di mercato. Dopo che lo stesso, nella giornata di sabato 22, è stato avvistato nella zona della segreteria del Marzocco. Intanto, si sono disputati due anticipi. In quello delle 14,30, il Bastia ha battuto il Trestina, nel Derby Umbro per 1-0. Con rete di Boccetta al 47′ del primo tempo. Nell’altro, in questo caso, con inizio alle 15, il Flaminia ha impattato (1-1) col Sandonato. Vantaggio locale di Boldrini dopo appena 8′ di gioco e pareggio chiantigiano con Giordani su rigore dopo 21 primi. In base a questi responsi, al momento, in attesa delle gare domenicali, il Trestina si porta a quota 33, con lo stesso Flaminia. Nell’altra, Bastia a 26 e Sandonato a 25.