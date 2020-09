Firenze- Parte male la Sangiovannese, battuta al Comunale Enzo Blasone di Foligno, per 3 reti ad una. Dopo aver chiuso la prima parte sul risultato ad occhiali. Con doppietta di Zerbo, al 48′ e 49′ e finish con Marianeschi, al 94′. Con l’unica rete dei valdarnesi. Quella del Baby Goleador del Marzocco, Romanò al 79′. Con compagine di Agostino Iacobelli, peraltro squalificato per vecchie pendenze col Giudice Sportivo, risalenti alla scorsa stagione ad Agliana.

Vola invece, in tutti i sensi, l’Aquila Montevarchi che sbaraglia, al Gastone Brilli-Peri, il Cannara (3-1). In classifica, intera posta, oltre ai rossoblù del Valdarno anche per Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Pianese, Siena, Trestina, Sandonato, Trastevere e stesso Foligno. Ancora al palo, anche Cannara, Tiferno Lerchi, Scandicci, Ostiamare, Montespaccato, Badesse, Grassina e Sinalunghese, Sangiovannese.