Firenze – Spicca, nel Girone E di Quarta Serie, la bella e voluta, fino all’estremo, vittoria scacciacrisi della Sangiovannese, col Trastevere, dopo il passo falso di Foligno. Con 3 punti importanti per classifica e morale.

La rete che decide la bella e combattuta gara è su rigore di Falomi, appena arrivato in Valdarno. Penalty, giustamente concesso dall’arbitro Trevisan di Mestre per fallo di Sfanò sullo stesso Falomi, al 95′. Giornata, comunque, che ha messo, ancora una volta, in evidenza nel Marzocco, il Baby Romanò.

Ostica e quadrata la formazione ospite del celebre sindaco di Amatrice, in occasione del terremoto, Sergio Pirozzi. Con tante occasioni, sprecate per un pelo, una caterva di tiri dalla bandierina ed un palo. Bene, anzi, benissimo l’Aquila Montevarchi (1-5 al malcapitato Grassina), che sbanca il Comunale Pazzagli di Ponte a Niccheri. Con, addirittura, 4 reti di Giustarini ed una di Sulliman. In questo caso, con i locali in 10.