Firenze – Prima della gara fra Ponsacco e Sangiovannese di domenica scorsa alle Rimembranze della Città del Mobile, vinta, meritatamente dal Marzocco, si sono registrati tafferugli fra opposte tifoserie. Fra l’altro, almeno, da quanto riportano le cronache locali, ci sarebbero state auto danneggiate insieme al Bar Centrale, nei pressi dello stadio. Col gestore, costretto a tirare sù la saracinesca per evitare ulteriori danni. Con più di una quindicina di persone coinvolte e sette, indagate. Ora non resta che attendere eventuali provvedimenti del Giudice Sportivo, in merito. Con la speranza che episodi simili non si ripetano in futuro.