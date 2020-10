Firenze – Nel recupero del Girone E di Quarta Serie, il Siena vince per una rete a zero al Comunale di via Rialti di Scandicci, col colpo di testa di Sartor, alla terza realizzazione stagionale. Ribattendo in rete, l’altra testata di Forte, respinta dalla traversa. Dopo l’incrocio dei pali, colpito dai padroni di casa, nella ripresa. Al 3′ di recupero, per l’atterramento in area di Martina, ad opera di Kernezo, lo stesso calciatore locale viene espulso dal direttore di gara, raggiungendo, anzitempo, lo spogliatoio.

Ecco gli schieramenti iniziali. Scandicci con Timperanza; Frascadore, Liberati, Diana, Tognarelli, Sinisgallo; Mazzolli, Zaccagnini, Di Benedetto, Saccardi, Ferretti. All. Davitti. Siena: Narduzzo; Ilari, Ruggeri, Farcas, Agnello, Schiavon; Bani, Forte, Guidone, Cecchi, Sartor. All. Gilardino. Questa la nuova classifica. Montevarchi 9, Flaminia 7, Trastevere, Cannara, Siena 6, Pianese, Follonica Gavorrano, Sinalunghese, Tiferno, Trestina, Foligno, 4, Sandonato, Badesse, Sangiovannese, Grassina, Montespaccato 3, Ostiamare, Scandficci, 0.