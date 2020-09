Firenze -Il Siena, formazione del girone E di Quarta Serie, col mister Alberto Gilardino ed il Direttore Generale Andrea Grammatica, la fa da padrone nelle contrattazioni per la stagione agonistica 2020-2021. Mettendo a segno, nel giro di poche ore, la bellezza di 4 acquisti.

Segno di indubbia maestria e con, non, certo, celate, ambizioni di primato. Il team bianconero, si è, infatti, aggiudicato 4 pedine di valore per la categoria. Parliamo, nell’ordine, del goleador argentino Marcos Sartor, attaccante mancino di 25 anni, nativo di Ingeniero Jacobacci e reduce dall’esperienza col Picerno in Lega Pro. Di Marco Carminati, centrale difensivo del ‘2000. Del carioca di 27 anni, Gabriel Nunes, nato ad Andradina. Con esperienze in Portogallo, in Boavista, Bragantino e Capivariano. Infine, di Cristiano Bani, centrocampista centrale di Scuola Empoli, affermatosi nella Pro Vercelli, nel 2019-2020. Con 16 partite in C. Oltre, che, in categoria, a Chieri.