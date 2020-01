Firenze – Indiscrezioni attendibili danno le squadre toscane protagoniste del calciomercato. In prima battuta, Ponsacco e Sangiovannese, militanti nel Girone E di Quarta Serie. I pisani, dopo le dimissioni del tecnico pratese Pierluigi Pagliuca, già alla Lucchese, affidano le sorti dei rossoblè al trainer Riccardo Marmugi di 52 anni. In pratica, un rientro fra i ranghi. Nel tempo, alla guida di Cerretese, Castelfiorentino e Forcoli. Oltre a capo degli osservatori del Gozzano, in Lega Pro. I valdarnesi, intanto punterebbero sulla prima punta centrale della Berretti dell’Arezzo, Diego Zuppel, 18 anni e che si sta facendo notale per la prolificità e nella facilità di andare a rete con gli amaranto. Il baby del capoluogo di provincia, vanta 14 presenze nella Under 17 C, oltre a 5 convocazioni in prima squadra. Tornando al Marzocco, si è tenuta la presentazione del neo Mister Federico Nofri Onofri, che si è detto lusingato di esser stato chiamato a salvare una società tanto gloriosa e blasonata in tutta Italia. E che ce la metterà tutta per portarla in salvo, il prima possibile.