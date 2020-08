Firenze – Febbrili trattative in corso, riguardanti due portieri, visto l’interesse, finora, dimostrato da altrettanti club nostrani del prossimo Girone E di Quarta Serie. Il Follonica Gavorrano, è, infatti, sul 2001 Luca Trombini, ex Primavera del Torino, formazione, storicamente, molto ben attrezzata nei diversi Campionati Primavera. Mentre il Grassina preme per l’ex estremo difensore del Siena, all’epoca della Lega Pro, Tommaso Petrucci, di pari età. Con quest’ultimo che, fra l’altro, vanta anche alcune convocazioni in C oltre a diverse panchine in veste di dodicesimo.

Il Sandonato è sul mercato, che si chiuderà al 31 ottobre prossimo, dimostrando interesse, proprio nel giorno del raduno per la preparazione alla stagione 2020-2021, verso l’attaccante esterno mancino della Guinea Bissau, Alberto Aladje Gomes De Pina di 26 anni. Con la stagione scorsa a Messina, con 5 reti in 11 partite. Menomato, comunque, da un precedente infortunio. Lo stesso, ha effettuato regolare tampone Covid a Lisbona. Prima di raggiungere il nostro Paese. Ora, c’è solo da attendere il benestare del Mister Paolo Indiani. In vista di possibile tesseramento da parte del club gialloblù del Chianti.