Firenze – Ora possono festeggiare la promozione dall’Eccellenza Toscana alla Serie D, le due formazioni nostrane del Badesse, che, per l’occasione andrà ad assumere la denominazione di Badesse Lornano e della Pro Sorgenti Livorno. Il team senese verso il Girone E, con laziali ed umbre. Nel caso fossero confermati i raggruppamenti della scorsa tornata ed i labronici dei possibili confermati, il tecnico Matteo Niccolai ed il Direttore Sportivo Marco Braccini, nell’A. Presumibilmente con piemontesi, lombarde e liguri. Tutto ciò, dopo l’ultimo comunicato ufficiale della Lnd, delle ultime ore, che ha sancito, formalmente, il passaggio alla massima categoria dei Dilettanti, delle vincenti dei tornei di Eccellenza. In particolare, per quanto riguarda il club senese, verso la riconferma di Mister Fabio Guarducci, ex Porta Romana.