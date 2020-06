Firenze – Dopo appena 2 stagioni, il Mister aretino Agostino Iacobelli, 56 anni, nativo di Torre del Greco, si ritrova a guidare, formalmente, la Sangiovannese, undici nostrano del Girone E, per la stagione agonistica 2020-2021. La cui partenza è prevista dal prossimo settembre. Dopo diversi contatti, la svolta decisiva, nelle ultime ore. Il riconfermato tecnico del Marzocco, oltre a svolgere il prestigioso ruolo di secondo in B a Siena, nel 2002, lo vediamo, fra l’altro, alla guida di Sansovino, Rimini, Vis Pesaro, Aglianese, Pianese, Bellaria, Ancona. L’ultima apparizione con la maglia di trainer del Marzocco, ad Imola, col 2-2 con la formazione emiliana, nei Play-Off per la Lega Pro. Dopo un ottimo torneo, culminato al quinto posto, con 38 partite in categoria.