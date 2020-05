Firenze – Una ricerca di TUTTOC ha raccolto alcuni interessanti dati statistici sulle squadre del Girone A della serie C. Squadre con più vittorie : Monza 18 su 27 partite; con meno sconfitte : Monza 2; con più sconfitte Gozzano 13.

Squadre con più pareggi : Pistoiese con 16 su 27 partite; con meno pareggi Monza e Lecco con 7; partita con più gol Carrarese-Olbia 4-2 e Alessandria-Olbia 3-3.

Media spettatori allo stadio Girone A 1441 sportivi a partita; su tutto il girone su 267 sfide 384.646; spettatori in Toscana : Robur Siena 36.710 su 14 partite; Arezzo 25.167 su 13 partite; Carrarese 17.016 su 14 partite; Pistoiese 11.023 su 13 partite; Pontedera 8674 su 14 partite; Pianese 4730 su 13 partite.

Squadre con maggior numero di abbonati : Novara 4118; Monza 2200; Robur Siena 1971; Lecco 1547; Arezzo 1230; con meno abbonati : Renate 65; Pontedera 255; Giana Erminio 265; Gozzano 276; Pergolettese 383. Squadre con meno seguito allo stadio : Pianese 196; Juventus 221; Renate 314; Giana 523; Pontedera 612.

La partita con meno spettatori nel girone di ritorno: Pianese-Albinoleffe giocata a Grosseto 40; con più spettatori Monza-Como 6.566.

Tifosi presenti (in media) in Toscana : Robur Siena 2022; Arezzo 1936; Carrarese 1215; Pistoiese 848; Pontedera 612; Pianese 196 (le partite interne sono state disputate sul campo di Grosseto, perché quello della neo promossa amiatina Pianese Piancastagnaio non era abilitato).