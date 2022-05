Firenze – Annunciati i Magnifici Messeri dell’edizione 2022 del torneo del Calcio Storico Fiorentino.

Per la prima semifinale, in programma venerdì 10 giugno e che vedrà di fronte gli Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito il Magnifico Messere sarà l’ex campione della Fiorentina e della Nazionale Giancarlo De Sisti, che era in panchina 40 anni fa in quella storico stagione che vide la fiorentina contendere lo scudetto alla Juventus fino all’ultima giornata.

Il giorno successivo, sabato 11 giugno, in occasione della partita tra i Rossi di Santa Maria Novella ed i Verdi di San Giovanni il Magnifico Messere sarà Borja Valero, ex campione della Fiorentina che ha scelto la nostra città per viverci, con la famiglia, anche a fine carriera.

Infine, per la finale in programma venerdì 24 giugno, il Magnifico Messere sarà Bruno Astori, fratello di Davide, difensore e capitano della Fiorentina, scomparso quattro anni fa.

Foto: Borja Valero, uno dei Magnifici Messeri annunciati oggi, 30 maggio 2022