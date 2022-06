Firenze – Il match conclusivo del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino torna nella data tradizionale, in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono della città. Venerdì 24 giugno 2022 la finale del calcio in costume sarà anticipata dal tradizionale corteo storico della Repubblica Fiorentina che partirà alle ore 16.00 da piazza Santa Maria Novella per sfilare fino a Santa Croce, dove arriverà alle ore 17. Per la partita decisiva il Magnifico Messere sarà il fratello di Davide Astori, Bruno, in ricordo del difensore e capitano viola scomparso quattro anni fa. L’orario di inizio della finale del Calcio Storico Fiorentino 2022 tra Azzurri e Rossi è fissato per le 18.

Indiana Production, per il secondo anno consecutivo, ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione della finale del Calcio Storico Fiorentino investendo nella produzione delle dirette dello spettacolare evento. Quest’anno ha trovato in DAZN un prestigioso partner che trasmetterà la gara in Italia ed in Europa con l’ampiezza di banda di 10 Mb a partire dalle 17,30. Uno standard che restituisce allo spettatore una partecipazione altrimenti percepita solo dal vivo. Ai microfoni, per il commento, ci saranno Marco Calabresi e Dario Valli.

La partita verrà trasmessa in diretta, sempre dalle 17,30, per tutta la Toscana, su Toscana TV, Canale 11 e Firenze TV, Canale 80. Sul campo di Santa Croce, a commentare tutte le fasi dell’evento il conduttore Vittorio Betti sarà affiancato da Sandro Bennucci, Andrea Vignolini e altri ospiti. Numerosi anche i contributi su curiosità, aneddoti e approfondimenti sullo storico Torneo per entrare nel vivo delle emozioni dei calcianti.

Gli ultimissimi biglietti in vendita, si va verso il ‘tutto esaurito’ verranno messi in vendita domani, venerdì 24 giugno, dalle 14, al botteghino del Teatro Verdi in via Ghibellina.