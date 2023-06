Firenze – Calcio storico fiorentino, ovvero un patrimonio della città. Per renderlo tale sotto tutti gli aspetti, oggi, giovedì 8 giugno, il capogruppo di FdI in consiglio comunale Alessandro Draghi e il capogruppo regionale Francesco Torselli, hanno lanciato la proposta di una fondazione autonoma, con proprio codice fiscale e sede propria, una struttura con un direttore amministrativo che coordini i quattro colori e renda strutturalmente il Calcio Storico patrimonio della città, facendolo vivere non solo per poche settimane di giugno ma per tutto l’anno.

“Si deve svincolare la gestione del Calcio Storico dall’ufficio del sindaco – ha detto Draghi – e porre la nuova fondazione sotto il controllo politico del Comune, con un consiglio composto da esperti di tradizioni popolari. Abbiamo esempi su cui basarci per la fondazione: il Palio di Asti e il Palio di Siena da molti anni le hanno create con ottimi risultati”.

“Un’iniziativa che mi sta particolarmente a cuore – ha dichiarato Torselli – riguarda l’illuminazione, nei giorni del torneo, delle basiliche simbolo dei quattro colori. L’idea, che era nata negli anni in cui ero consigliere comunale, è stata ripresa e sviluppata da Draghi e adesso potrebbe diventare realtà. Grazie alla tecnologia già utilizzata dall’amministrazione (f-light), il Battistero potrebbe essere illuminato di verde, Santa Maria Novella di rosso, Santa Croce di azzurro, Santo Spirito di bianco”. Draghi, che sta lavorando al progetto, ha anche fatto alcune simulazioni.

“Lo scorso inverno – ha poi aggiunto Draghi – ho svolto incontri con i rappresentanti dei colori per analizzare le problematiche che si trovano ad affrontare. I punti salienti emersi sono: che ci sia un marchio registrato per il merchandising, onde evitare iniziative raffazzonate che squalificano l’immagine del torneo; un’assicurazione sugli infortuni, soprattutto odontoiatrica; arbitri professionali che provengano da federazioni come rugby o boxe; che si crei un negozio in centro storico con il merchandising di tutti i colori; risolvere il problema del contributo da parte del Comune che troppo spesso arriva in ritardo costringendo i colori a sostanziosi anticipi – anche di diversi mesi”.

“In definitiva, lo scopo di Fratelli d’Italia è di giungere entro la fine di questo mandato ad una proposta di delibera che possa rinnovare il nostro torneo storico e garantirne il futuro, contribuendo così concretamente a creare quel senso di appartenenza ai propri rioni cittadini che nel tempo è andato perso”, hanno concluso Draghi e Torselli.