Firenze – Una valanga inarrestabile. I Rossi vincono la “bella” del Calcio Storico travolgendo gli Azzurri con 9 cacce a 2. Protagonisti indiscussi i due Rossi Lopez e Renzoni.

Un pre partita gravido di tensione ha caratterizzato la finale di oggi, che è cominciata con 45 minuti di ritardo. In realtà il casus belli ha preso l’aspetto di un colpo di colubrina fantasma, sembra in realtà in petardo di parte azzurra che ha tratto in inganno Marcello Trotta e Riccardo Lo Bue, rispettivamente Azzurro e Rosso, che hanno iniziato il confronto prima del segnale dell’arbitro. Nello scontro, Trotta ha riportato una ferita che lo ha costretto a lasciare il campo. Ciò ha messo in minoranza gli Azzurri, che si sono rifiutati di giocare. Alla fine, anche Lo Bue, pur fra le lacrime e gli abbracci dei compagni, ha dovuto lasciare il campo e la partita è cominciata.

Gli Azzurri ha avuto tre perdite nel corso del gioco: uno per espulsione, mentre gli altri due sono stati costretti a lasciare per infortunio. Ciò ha messo in difficoltà gli Azzurri che si sono ritrovati in minoranza e, pur reagendo con l’orgoglio del colore, hanno subito ben 9 cacce, incapaci di arginare l’attacco dei Rossi, guidato dai mattatori Lopez e Renzoni.

Foto di Luca Grillandini