Firenze – Partita entusiasmante, Azzurri campioni ma i Rossi hanno venduto cara la pelle. E’ forse ancora più bello oggi al risveglio, il sentimento di vittoria che pervade Santa Croce, dopo una partita che ha visto frontegiarsi due squadre forti e preparate, giovni e etecniche, dove la forza non è stata che una componente di un gioco di squadra che, complice anche la sfortuna per i Rossi, ha consegnato agli Azzurri la palma della vittoria. Al di là del risultato, 11 cacce e mezzo a 7 e mezzo, per una buona metà la vittoria è parsa in bilico, con i Rossi che hanno condotto i primi minuti con 2 cacce a zero, e per un piccolo periodo hanno illuso i numerosi tifosi di avere la vittoria in pugno. Ma la forza degli Azzurri è stata nel mantenere lucidità e pazienza, aspettando gli avversari alla lunga, fiaccandoli con un gioco maschio e generoso che alla fine ha avuto la meglio. due infortuni e un terzo verso la metà dell’incontro, che ha colpito uno dei bomber rossi, ha posto in inferiorità numerica la squadra dei Rossi, permettendo agli Azzurri, dopo mezz’ora di ping pong, di dilagare. Nuova vittoria dunque degli Azzurri di Santa Croce, che si confermano una delle squadre più forti della città.

Foto: Luca Grillandini