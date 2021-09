Firene – Oggi, sabato 11 settembre, si disputa l’unica partita del Caclio Storico Fiorentino tra gli Azzurri di Santa Croce e i Verdi di San Giovanni. Ecco i provvedimenti di circolazione:

Dalle 9 alle 20: divieto di transito in piazza Santa Croce e via Magliabechi nel tratto piazza Santa Croce – Borgo Santa Croce.

Istituzione del divieto di sosta permanente in via Antonio Magliabechi; corso dei Tintori; borgo Santa Croce; via dei Benci; borgo dei Greci, nel tratto compreso tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce; via dell’Anguillara, nel tratto compreso tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce; via Torta, nel tratto compreso tra via Isola delle Stinche e piazza Santa Croce; via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi; via Giovanni Da Verrazzano; via dei Pepi, nel tratto compreso tra via Ghibellina e piazza Santa Croce; largo Piero Bargellini; via dei Lavatoi.

Dalle 15 alle 20: divieto di transito a tutti i veicoli in via Antonio Magliabechi, nel tratto compreso tra borgo Santa Croce e corso dei Tintori; borgo Santa Croce; via dei Benci; borgo dei Greci, nel tratto compreso tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce; via dell’Anguillara, nel tratto compreso tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce; via Torta, nel tratto compreso tra via Isola delle Stinche e piazza Santa Croce; via Giuseppe Verdi, nel tratto compreso tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi; via Giovanni Da Verrazzano nel tratto compreso tra via del Fico e piazza Santa Croce; via dei Pepi, nel tratto compreso tra via del Fico e piazza Santa Croce; largo Piero Bargellini, nel tratto compreso tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere; la carreggiata di collegamento tra via dei Benci e via Verdi; via Vincenzo Malenchini.

Revoca dell’attuale senso unico di marcia con direzione Anguillara/Peruzzi.

Infine, dalle 15 alle 20, in via dei Bentaccordi revoca dell’attuale senso unico di marcia con direzione Anguillara/Peruzzi ed istituzione del senso unico di marcia con direzione consentita Peruzzi/Anguillara. In via dei Lavatoi revoca dell’attuale senso di marcia con direzione da via Verdi e via Isola delle Stinche ed istituzione del senso di marcia con direzione consentita da via Isola delle Stinche a via Verdi.