Firenze – Dopo lo stop del 2020 torna il Calcio Storico, seppur in una data anomala, quella dell’11 settembre, e in una formula ridotta. Il consueto appuntamento del 24 giugno è stato infatti traslato di qualche mese a causa dell’emergenza sanitaria, mentre a sfidarsi in Piazza Santa Croce, in un’unica partita, saranno gli Azzurri e i Verdi. Le due squadre si affronteranno sabato nella finalissima dopo la decisione di Rossi e Bianchi di non partecipare all’edizione 2021. La partita si svolgerà a porte chiuse, senza pubblico, e tutta l’area di Santa Croce sarà delimitata da un doppio anello di controlli.

Non mancherà comunque la possibilità di vedere la sfida, che, per la prima volta, sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo, in streaming e in televisione. La partita sarà trasmessa in diretta su internet, in abbonamento e pay per view da Eleven Sports e da Livenow Italia. Nel resto del mondo sarà disponibile, con commento e cronaca in inglese, sempre sulla piattaforma Livenow.

Sarà anche distribuita in Regno Unito, Australia e Arabia Saudita. Il Corteo della Repubblica Fiorentina, che tradizionalmente precede la partita, per il rispetto del distanziamento ed evitare assembramenti, sarà ridotto a circa 300 persone, tutte con Green Pass.

Video di Florence TV – Città Metropolitana di Firenze