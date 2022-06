Firenze – Torna il calcio storico a Firenze con un grande classico: gli Azzurri di Santa Croce contro i Bianchi di Santo Spirito. Vittoria degli Azzurri che passano il turno. Spalti pieni, colori al vento, entusiasmo alle stelle. Partita sapiente da parte di entrambe le squadre. Prima caccia agli Azzurri, dopo un’ottima incursione dei Bianchi cui un rimbalzo nega il vantaggio. Di nuovo in partita i Bianchi con una splendida caccia che infiamma la tifoseria. Ma al 42esimo, con un contropiede fulmineo, gli Azzurri tornano in vantaggio, portando a casa la vittoria. Gli Azzurri hanno giocato con due calcianti in meno, espulsi ai primi scontri della partenza della gara.

In tribuna d’onore Magnifico Messere Giancarlo De Sisti, accanto nel ruolo di Leggiadra Madonna Martina Trevisan. Sempre in tribuna d’onore Gabriel Omar Batistuta.

Foto:Luca Grillandini