Firenze – Finisce con una vittoria schiacciante degli Azzurri sui Verdi nella partita del Calcio storico fiorentino giocata oggi a porte chiuse in Piazza Santa Croce dopo un anno di stop causato dalla pandemi. Il match è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo in streaming e in televisione.

Il Corteo della Repubblica Fiorentina a numero ridotto non ha sfilato per le strade del centro. È stato un grande confronto, molto fisico, con bellissime cacce. Che gli Azzurri avrebbero stravinto lo si è visto fin dai primi minuti quando si contavano già due espulsioni nelle fila dei Verdi, ma è stato stato dei Verdi sia il primo possesso palla che la prima caccia, al quinto minuto.

Il finale è stato anticipato in una partita a senso unico e con troppa disparità di giocatori in campo tra espulsioni e infortuni. Gli Azzurri di Santa Croce esultano per un evento che ha rilanciato una delle più appassionanti tradizioni fiorentine.

FOTO / Enrico Ramerini CGE Fotogiornalismo