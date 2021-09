Firenze – Si tiene oggi 11 settembre, alle 16, dopo lo stop imposto dal Covid, l’unica partita di questo strano torneo 2021, quella fra Azzurri e Verdi. Senza pubblico e unica partita, Bianchi e Rossi hanno infatti scelto di non giocare. Per la prima volta, sarà trasmessa in diretta modiale, in streaming e in televisione.

Foto: Luca Grillandini