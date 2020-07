Firenze – Il prossimo campionato di Quarta Serie, per quanto riguarda il Girone E, parrebbe tornare all’antico. Esattamente, con 18 squadre come 3 anni fa con formazioni nostrane ed umbre. Ipotizzando queste formazioni. Aglianese, Montevarchi, Badesse, Cannara, Foligno, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grassina, Pro Livorno, Prato, Forte dei Marmi, Pianese, Sandonato, Sangiovannese, Scandicci, Seravezza, Trestina e Tiferno.

In tal caso, il Marzocco verrebbe a trovarsi come avversario, il portiere trentenne biturgense di quest’ultimo team, fresco di promozione, Matteo Vaccarecci. Indimenticato calciatore azzurro di una decina di anni fa. All’epoca dello storico spareggio per la B. Finito, sia all’andata che al ritorno, con l’identico risultato di zero a zero. Ma, premiando i ciociari per il miglior piazzamento in classifica.