Firenze – Per altri tre giorni, da oggi fino a sabato 15 luglio, Firenze è tra le città con il bollino rosso del ministero della salute che nel nuovo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio per tutta la popolazione e, in particolare, per i cittadini più fragili: anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà sempre di 37°.

Ieri il record di giornata è stato raggiunto sempre alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 37,3 gradi registrati alle 15.15 (ora solare); alle 9 di stamani (sempre ora solare) si sono raggiunti i 29,8°.