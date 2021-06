Calenzano – Multate 200 persone e sanzionato il ristoratore. I 200 invitati partecipavano a un matrimonio e a due battesimi che si tenevano in un ristorante a Calenzano, in tre sale separate. Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle 2. I carabinieri della stazione di Calenzano (Firenze) sono intervenuti su segnalazione. Sanzionato anche il ristoratore per inosservanza delle normative anti Covid, mentre per il locale è stata disposta la chiusura di cinque giorni.