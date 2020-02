Calenzano – Laura Maggi è Assessore alla Gentilezza del Comune di Calenzano. La delega è stata conferita dal Sindaco Riccardo Prestini con l’obiettivo di promuovere i valori e le pratiche positive, favorire il benessere e la crescita sociale, la buona educazione, il rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, il prendersi cura di chi soffre o è in difficoltà.

È la sesta delega di questo tipo conferita in Toscana, la prima nella provincia di Firenze.

“Oggi più che mai abbiamo bisogno di abbassare i toni, la politica per prima – ha commentato l’Assessore Laura Maggi -. Riscoprire buona educazione, ascolto, rispetto e cura dell’altro è fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti ma soprattutto per i nostri figli. Promuovere la gentilezza vorrà dire promuovere questi valori cercando di accrescere il senso di comunità, coinvolgendo cittadini e associazioni del territorio. Le altre deleghe che ho ricevuto mi mettono poi in contatto con i bambini ed i ragazzi del territorio, con i quali dovremo lavorare sempre in tal senso, offrendo buone pratiche gentili da seguire ed a cui ispirarsi”.

Tra gli impegni del nuovo Assessorato c’è la partecipazione ai Giochi della Gentilezza, il 22 settembre, la promozione di iniziative su questo tema nel corso dell’anno, creare una rete con gli altri assessori alla gentilezza, adottare un protocollo per la comunicazione gentile con la comunità e la stampa.