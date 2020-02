Firenze – In marzo, sabato 14 e domenica 15, saranno disputati nel Parco della Villa Montalvo i campionati italiani di corsa campestre individuali e di società maschili e femminili. Organizza la Società Atletica Campi Bisenzio con la collaborazione del Comune di Campi. Impegnati anche 100 volontari e varata una struttura con catering per pasti completi per oltre mille persone. Saranno utilizzate oltre 600 metri di transenne.

Previsti quasi 3000 partecipanti. Sabato le gare avranno inizio alle ore 14,15 per concludersi alle 16,30; domenica dalle ore 9,25 alle ore 14,10 quando prenderà il via l’ultima gara. Domenica 15 l’evento sarà trasmesso in diretta da Raisport dalle ore 10,35 alle ore 12,20.

I campionati saranno invece presentati il 5 marzo, alle ore 12, presso la Villa Ruscellai a Campi Bisenzio