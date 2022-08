Campi – A Campi Bisenzio giunge, a seguito della irrevocabilità delle dimissioni del sindaco del Comune Emiliano Fossi, la dottoressa Grazia La Fauci in qualità di Commissario prefettizio. La sua nomina è stata disposta dal Prefetto di Firenze, Valerio Valenti, al fine di assicurare la temporanea gestione dell’Ente impossibilitato a svolgere le funzioni istituzionalmente di competenza. Il prefetto Valenti ha anche disposto, oggi, 17 agosto, la sospensione del Consiglio Comunale. La dottoressa La Fauci è Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Firenze e quale Commissario Prefettizio del Comune di Campi Bisenzio svolgerà la temporanea amministrazione dell’Ente. Al Commissario La Fauci sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Il Commissario prefettizio, per tutta la durata dell’incarico, si avvarrà dell’ausilio del dott. Mattia Capecchi, Viceprefetto Aggiunto, e del dott. Calogero Ragusa, Dirigente di seconda fascia area 1, entrambi in servizio presso la Prefettura di Firenze, in qualità di Sub Commissari del Comune di Campi Bisenzio.