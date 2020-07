Firenze – In un pomeriggio caldo ed afoso si sono disputati ieri al Velodromo delle Cascine a Firenze i campionati toscani di inseguimento juniores. Ha organizzato la Ciclistica Fosco Bessi di Calenzano.

In campo maschile il titolo è stato conquistato da Lorenzo Tedeschi (km.3; in 3’32”) del Team Casano (località al confine con la Liguria), anche ottimo stradista. Al secondo posto Vincenzo Russo (Romagnano Massa).

In campo femminile da Ilenia Bigozzi (km.2; in 2’27”) del Team Aromitalia Vaiano) confermando la sua attitudine per le gare su pista. Seconda Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti Seano):

Nel giro lanciato hanno prevalso Gregorio Butteroni (Team Franco Ballerini Pistoia) e tra le donne bis di Ilenia Bigozzi che domani sabato con la compagna di squadra neo professionista Sofia Collinelli sarà al via di una cronometro individuale a Roveredo di Gua (Veneto).

A quella cronometro saranno on gara, guidate dal tecnico Mirko Puglioli, anche le atlete del Cycling Team Fanini Segromigno (Lucca) con Stefania Belloni, Leonora Geppi, Beatrice Pozzobon.