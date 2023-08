Firenze – E’ stato ritrovato nella notte, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute, Mauro Mugnai, 82 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dalla filgia ieri. L’anziano si era allontanato dalla sua abitazione a Campo di Marte e poi più nulla. Affetto da demenza senile, per l’uomo si era attivato immediatamente il Piano Persone Scomparse da parte della Prefettura di Firenze.

in foto Mauro Mugnai, dall’ufficio stampa Prefettura di Firenze