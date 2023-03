Firenze – Prima importante vittoria per il Comitato Vitabilità, l’organismo autonomo formato da residenti del Quartiere che da prima di Natale si batte strenuamente contro il progetto di riqualificazione di Campo di Marte, strettamente collegato a quello di restauro dello stadio Artemio Franchi, che rischierebbe di stravolgere l’aspetto di uno dei rioni più verdi e affascinanti della città.

Martedì 31 marzo il Comitato sarà ascoltato a Palazzo Vecchio in Commissione urbanistica e quella sarà l’occasione per esplicitare finalmente e come più volte richiesto dagli abitanti dubbi e perplessità sull’operazione faraonica che comprende un albergo, un centro direzionale, spazi dedicati al terziario e un centro commerciale, oltre a due “vele” o “ali” alte da una parte 15 metri e dall’altra 18 che precluderebbero completamente la vista sul rione. Ali che servirebbero a contenere proprio tutta questa parte cosiddetta “vendibile” e nei piani dell’amministrazione dovrebbe servire a ingolosire Rocco Commisso per fare in modo così che la Fiorentina non si sposti a giocare le partite casalinghe da un’altra parte, dato ormai per certo l’inizio dei lavori di restyling del vecchio Comunale al termine di questo campionato.

“Siamo felici – spiegano i consiglieri del MoVimento 5 Stelle Lorenzo Masi e Roberto De Blasi – di aver ottenuto un grande risultato per i cittadini del Campo di Marte. È stata accolta la richiesta di un’audizione, all’interno di una seduta della Commissione urbanistica, per il ‘Comitato Vitabilità’ che ormai da mesi chiede al Comune di poter esporre le proprie idee in merito alla riqualificazione della zona dello stadio Artemio Franchi e del Campo di Marte. Il 31 marzo ci sarà, finalmente, l’opportunità di un confronto con l’amministrazione e la possibilità di poter discutere ed argomentare le richieste del Comitato dato che questa opportunità non è stata concessa in Consiglio comunale. Auspichiamo inoltre che venga accettata la richiesta di audizione anche con un Consiglio di quartiere aperto, proprio per coinvolgere la cittadinanza tutta”.

Grande soddisfazione anche per Francesca Marrazza, portavoce infaticabile del Comitato: “Siamo molto felici dell’opportunità di poter partecipare alla Commissione Urbanistica il prossimo 31 marzo; siamo soprattutto felici perché sarà la prima volta che potremo porre delle domande sulle perplessità che girano intorno ai tanti interventi che insistono sul Campo di Marte. Stiamo studiando il nuovo Poc per vedere se ci sono delle variazioni rispetto al precedente e poi formuleremo le nostre considerazioni. Speriamo di tutto cuore che questo incontro sia solo l’inizio di una politica veramente partecipata e collaborativa”.