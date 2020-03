Firenze – Cancellate a Firenze, cresce l’insofferenza. E fra questi, un caso in particolare fa scattare l’attacco di Fratelli d’Italia. Alessandro Draghi, consigliere comunale, sulla chiusra di via dell’Ortone non è tenero e pone un problema di principio: “I problemi della movida in Borgo la Croce e dell’urina in via dell’Ortone sono evidenti. Ma così si crea un precedente: quante strade sono in una condizione simile? Si chiudono tutte? E’ un fallimento dell’amministrazione”. E’ la sintesi del suo question time odierno.

“La piccola strada di Sant’Ambrogio diventa così un prototipo, e allora viene naturale chiedersi: perché non tutte le altre? L’assessore Sacchi minimizza il problema di via dell’Ortone in quanto non si tratta di un monumento, ma vorrebbe eliminare le cancellate sotto i portici del museo del Novecento come dell’Istituto degli Innocenti: così il degrado potrà spostarsi anche lì… Resta poi un’altra domanda: come mai i lavori per mettere il cancello sono andati così spediti nonostante la Prefettura non avesse dato l’assenso?” conclude Draghi.