Firenze – Dibattito con il pubblico al termine della performance “Materia Generativa” che Company Blu ha presentato a Cango nell’ambito della rassegna “La Democrazia del corpo”. E’ stata realizzata da Alessandro Certini e Charlotte Zerbey insieme con Ian Birse e Laura Kavanaughil del gruppo video/musicale canadese Instant Places.

L’azione performativa è i frutto di una serie di appuntamenti interattivi in video, danza e musica a scadenza settimanale, artisti e musicisti. Ne è risultato un format coreografico che definiscono “happening blend”: una “miscela” di eventi nei quali le parti di danza e azione performativa si mettono in relazione con le riprese live in scena reagendo con l’improvvisazione al suono che si genera in combinazioni non prevedibili.

Materia generativa è stata presentata precedentemente al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino e a Milano.