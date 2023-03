Firenze – Cango, Cantieri Goldonetta, il luogo deputato alla ricerca, al confronto e alla diffusione della danza contemporanea a Firenze, presenta un nuovo spettacolo “Materia generativa” di Company Blu, sabato 18 marzo alle ore 19.00 e domenica 19 marzo alle ore 16.00, nell’ambito di “La Democrazia del corpo”.

“Materia generativa” è una coproduzione tra l’italiana Company Blu con sede a Sesto Fiorentino e Instant Places, dal Canada, composto da Laura Kavanaugh e Ian Birse, creatori di performance, danza, musica e video virtuali. In un continuum remake mode, essi reinventano costantemente se stessi e il mondo che li circonda. Prodotto con il contributo di MiC, Regione Toscana, Comune Sesto Fiorentino e con il sostegno del Counseil des Art et des Lettres Quèbec, Canada.

Scandite dai suoni della musica, dai colori e dal movimento delle immagini video, le presenze sul palcoscenico elaborano ed enfatizzano, in un divenire di atti e gesti che esaltano l’essenza dell’essere umano, percezioni ed emozioni in un happening virtuale creativo. La ricerca utilizza sistemi hardware/software per spazi virtuali con processi audiovisivi generativi.

Nei due spettacoli si esibiranno Ian Birse, Laura Kavanaugh, Charlotte Zerbey, Alessandro Certini, con gli effetti luminosi di Vincenzo Alterini, la collaborazione tecnica di Rossano Monti e le riprese video live Nicolas Certini. Al termine dell’esibizione di sabato 18 marzo si terrà un incontro con la partecipazione di Piero Meucci, giornalista e direttore di due testate digitali, Thedotcultura.it e stamptoscana.it.

Foto di E. Gallina