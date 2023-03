Firenze – La danza è arte multidisciplinare, la danza è conoscenza ulteriore, la danza è un continuo reiventarsi e pertanto utilizza tutti i possibili strumenti che la tecnologia digitale ha messo a disposizione per esprimere il processo di inside out, il passaggio dall’interno del pensiero e delle emozioni alla condivisione con il pubblico di una esperienza creativa.

La performance “Materia Generativa” che Company Blu presenta a Cango nell’ambito della rassegna “La Democrazia del corpo” è il punto di arrivo di questo concetto al quale hanno lavorato nell’ultimo anno Alessandro Certini e Charlotte Zerbey insieme con Ian Birse e Laura Kavanaughil del gruppo video/musicale canadese Instant Places.

Realizzata attraverso una serie di appuntamenti interattivi in video, danza e musica a scadenza settimanale, artisti e musicisti hanno messo a punto un format coreografico che definiscono “happening blend”: una “miscela” di eventi nei quali le parti di danza e azione performativa si mettono in relazione con le riprese live in scena reagendo con l’improvvisazione al suono che si genera in combinazioni non prevedibili.

Le tre telecamere, una delle quali portatile, – spiega Charlotte Zerbey – “aprono motivi di tridimensionalità dello spazio. Con le riprese dal vivo la coreografia che ne risulta crea percezioni diverse entrando in contatto con il pubblico”.

“Per noi – continua Zerbey – è stata una grande esperienza conoscitiva, in primo luogo perché abbiamo potuto capire e utilizzare i vari strumenti e le riprese live. E’ una sorpresa enorme quando rivediamo la registrazione perché possiamo tuffarci dentro i momenti ravvicinati, coglierne i dettagli, grazie a questa interazione a tutto tondo con l’operatore che cambia costantemente posizione. Ciò aumenta la nostra conoscenza del corpo tridimensionale e possiamo scegliere ciò che possiamo offrire a questo occhio che si allontana e si avvicina in stretta interazione. Da parte sua il pubblico vede i corpi reali concreti e nello stesso tempo l’intero spettacolo da diverse angolazioni”.

Per “alfabetizzarsi un pochino”, rispetto a questi strumenti digitali Certini e Zerbey hanno fatto ricorso alla collaborazione tecnica di Rossano Monti. Materia generativa è stato presentato l’anno scorso in due serate al Teatro Limonaia di Sesto Fiorentino dove Company Blu, fondata nel 1989, è da anni in residenza artistica capofila del progetto TRAM (Teatro di Residenza Artistica Multipla), e a Milano.

Cango: sabato 18 marzo ore 19.00 e domenica 19 marzo ore 16.00

Foto di E. Gallina