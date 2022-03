Firenze – A CANGO Cantieri Goldonetta (via Santa Maria 25 Firenze) martedì 22 e mercoledì 23 marzo alle ore 20.00 FOSCA presenta in prima assoluta OrO, un progetto che vuole esplorare la trasformazione. Due corpi femminili scavano, setacciano, distinguono, selezionano ogni gesto, alla ricerca di un’azione che possa rivelare qualcosa di perfetto, semplice, incorruttibile, puro come l’oro.

Cristina Abati e Angela Burico – sulle musiche live di Spartaco Cortesi – si lasciano possedere da figure antropomorfe, strane dee, buffe creature, astratte e carnali.

Non c’è inizio né fine, non c’è una soluzione né una formula magica in questo congegno scenico sempre diverso e in costante metamorfosi.

OrO è in scena nell’ambito della rassegna LA DEMOCRAZIA DEL CORPO un progetto di Virgilio Sieni a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza